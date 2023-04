PMDF prende assaltantes de celulares na BR 020 e Taguatinga Norte

Com as duas ações, a Polícia Militar conseguiu recuperar diversos aparelhos celulares roubados e apreender uma arma de fogo

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou duas ações distintas na noite desta sexta-feira (28) e conseguiu prender três suspeitos de roubo de celulares.

O primeiro caso ocorreu no quilômetro 12 da BR 020, quando o GTOP 33 prendeu em flagrante delito dois indivíduos que haviam cometido roubo de quatro celulares na parada de ônibus em frente ao Atacadão Dia a Dia.

Com base nas informações repassadas pelas vítimas, a equipe iniciou as buscas e localizou os suspeitos nas proximidades. Com eles, foram encontrados os quatro celulares roubados e um simulacro de pistola. Os dois homens foram presos e encaminhados para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Já o segundo caso foi registrado no 2° BPM, em Taguatinga Norte, onde os prefixos de GTOP 22 prenderam um indivíduo com arma de fogo e vários aparelhos celulares roubados das Lojas Americanas.

Durante o patrulhamento, os prefixos de GTOP 22 receberam a informação de um roubo nas Lojas Americanas em Taguatinga, onde três indivíduos haviam levado diversos aparelhos celulares em um assalto.

Durante a ação, a equipe conseguiu apreender um dos suspeitos, que estava de posse da arma e dos celulares roubados. O indivíduo foi preso e encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as devidas providências.

Com as duas ações, a Polícia Militar conseguiu recuperar diversos aparelhos celulares roubados e apreender uma arma de fogo e um simulacro.