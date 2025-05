IFB oferece 250 vagas em curso gratuito de programação

Por Lucas Maia

O Instituto Federal de Brasília (IFB) inscreve, até a próxima terça (20), para um curso de programação gratuito.

O público-alvo é o de alunos da rede pública de ensino ou da rede privada com bolsa integral.

Para se inscrever, é necessário ter concluído o Ensino Médio e completar 18 anos até o fim do programa, que termina em 28 de fevereiro de 2026.

O treinamento tem 250 vagas espalhadas pelos 9 campi do Distrito Federal.

Clique aqui para se inscrever.

De acordo com o IFB, o programa tem como objetivo transformar pessoas sem conhecimento prévio em programadores.

O curso está disponível em dois diferentes tipos, são eles Desenvolvedor Front-End e Desenvolvedor Back-End.

O primeiro ensina lógica de programação com JavaScript, JavaScript e Orientação a Objetos, HTML + CSS/SASS, Web Services – Client e noções de UX.

Já os que escolherem o de Desenvolvedor Back-End aprenderão Back-End em JavaScript, Python ou Ruby, Lógica de Programação, Orientação a Objetos, Padrões de Desenvolvimento de SW, WebServices e Banco de Dados.

“Esse treinamento cria condições para que os estudantes tenham acesso ao mercado de trabalho na área de Tecnologia da Informação”, afirma o IFB.

As aulas são realizadas de forma presencial nos diferentes locais disponíveis na inscrição.

A duração total do curso é de 144 horas, com duas aulas semanais de três horas, que serão concluídas no período de seis meses.

Para o transporte dos alunos até os campi, será fornecido o passe estudantil. Além disso, os inscritos receberão uma bolsa de auxílio para formação de R$ 100, nos primeiros três meses e de R$ 200, nos outros três meses.

Após a conclusão do curso, alguns alunos poderão ser encaminhados para uma residência de três meses em uma empresa, com uma bolsa no valor de R$ 600 mensais, pagos pelo programa.