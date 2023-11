PMDF intensifica combate ao crime ambiental e detém casal por posse de drogas no Lago Norte

O casal foi detido sob acusação de posse de substância ilícita

Na última operação de combate ao crime ambiental, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve um casal no Deck do Lago Norte. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina, quando os policiais militares avistaram o casal em posse de uma armadilha e um balde contendo camarões.

A suspeita sobre a atividade do casal levou os policiais a realizarem uma abordagem. Durante a revista, foi encontrada uma pequena quantidade de droga em posse dos indivíduos.

Além da detenção relacionada à posse de drogas, a PMDF aplicou o Princípio da Insignificância em relação ao crime ambiental.