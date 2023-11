Marechal volta a circular após dois dias de greve

A Viação Marechal é responsável conta com uma frota de 478 ônibus e emprega 2.400 rodoviários

Nesta quarta-feira (8), os passageiros das 144 linhas operadas pela Viação Marechal enfrentaram dificuldades no Distrito Federal, ao iniciarem o dia sem transporte público. Contudo, os ônibus começaram a circular por volta das 6h, aliviando a situação para os moradores das regiões atendidas, que incluem Guará, Park Way, Arniqueira, Águas Claras, Taguatinga (sul da Hélio Prates), Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol.

A situação precária no transporte coletivo foi resultado de uma greve deflagrada pela empresa. No entanto, o desembargador Alexandre Nery de Oliveira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), determinou na terça-feira (7), o fim do movimento paredista, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

A Viação Marechal comprometeu-se a regularizar a situação dos funcionários. A empresa anunciou o pagamento do tíquete alimentação na terça-feira e assegurou que os salários em atraso seriam depositados até o final do dia desta quarta-feira (8).