PMDF recupera veículo roubado na Asa Norte

O veículo, que já estava com sinais de adulteração, foi prontamente interceptado pela polícia

Na tarde desta terça-feira (7), a Polícia Militar realizou uma operação bem-sucedida ao localizar um veículo que havia sido roubado na Asa Norte, agora na posse de criminosos na via pública da Vila Rabelo, em Sobradinho II.

A descoberta ocorreu durante uma patrulha tática realizada pela equipe de policiais militares do Grupo Tático Operacional 33 (Gtop 33). Durante o patrulhamento, os policiais identificaram um veículo que coincidia com a descrição do carro roubado no dia 1º de novembro, na região da Asa Norte.

Além do veículo recuperado, uma mulher foi detida no local. Com ela, os policiais encontraram não apenas a chave do veículo roubado, mas também uma porção de maconha.