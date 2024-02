Desfile de alto nível para o samba

Governo e ligas carnavalescas trabalham para que as tradicionais escolas de Brasília façam parte do circuito da folia do país

As tratativas para o próximo desfile das escolas de samba de Brasília, remarcado para 2025, devem acontecer ao longo desta semana com dirigentes das ligas de Carnaval brasilienses. Conforme mostrado pelo Jornal de Brasília na última quinta-feira (15), o evento foi adiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) para o próximo Carnaval, e deverá ocorrer entre 1° e 4 de março do ano que vem.

A escolha em passar a tradição carnavalesca para o ano que vem, segundo o secretário da pasta, Cláudio Abrantes, foi para ter maior tempo hábil de capacitação, preparação e divulgação do evento, como parte do planejamento para colocar a capital entre dentro dos circuitos dos grandes carnavais do país. Ao longo de um ano, serão trabalhados diversos aspectos do desfile em um projeto que deve se chamar “Ações do Samba”.

De acordo com o presidente da União das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Brasília (Uniesbe-DF), Dilson Marimba, os projetos vão ajudar as escolas de samba da capital para capacitar na criação dos enredos – espécie de roteiro ou história tema que cada grupo monta para basear todo o restante das estruturas e composições –, do samba, dos figurinos, dos protótipos, entre outros.

A ideia é que a criatividade sendo trabalhada durante todo o ano pelas escolas irá garantir uma folia mais completa. “Vamos fazendo devagarinho para chegar até o próximo Carnaval, para poder fazer um desfile mais decente e na época do Carnaval”, disse Dilson. Segundo o presidente, esse novo formato será melhor para que haja uma preparação mais satisfatória.

Em realizando a folia neste ano, o desfile teria de acontecer antes da metade do ano. “Fizemos os cálculos do tempo que teríamos para trabalhar […] e até daria para fazer, mas ficaria corrido [para fazer tudo nos próximos três meses]”, disse. O risco de não haver condições para finalizar os trabalhos seria grande. “Se não desse certo, seria o enterro do Carnaval”, acrescentou. “Vai ser positivo.”

Após as reuniões iniciais, as escolas de samba deverão preparar os projetos individuais e levar os documentos à pasta, que por sua vez irá providenciar os investimentos necessários de acordo com a proposta geral das instituições para garantir a realização do desfile das escolas.

O projeto de capacitação ao longo de um ano, para Dilson, será benéfico para oferecer um desfile de Carnaval ainda mais robusto, com produções de alto nível. O tempo disponibilizado dentro do novo programa, de aproximadamente um ano, é seguro para concretizar a proposta. “A pessoa para aprender [a criar e elaborar as peças de um desfile] tem que fazer no dia a dia – e é o que a gente quer fazer”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elevação de nível

De acordo com o presidente, a iniciativa irá dar a estrutura necessária às escolas de samba para elevar o nível das apresentações. “Vai aumentar com certeza, porque vamos nos preparar desde agora. A comunidade, no trabalho do dia a dia, consegue chegar longe.”

Em razão do longo período sem a realização do desfile tradicional de Carnaval – aproximadamente 10 anos antes do ocorrido no ano passado –, muitas pessoas não conseguem mais participar como antigamente, seja pela idade ou porque não estão mais na cidade. Assim, novos testes devem ser feitos ao longo do ano para recrutar novos integrantes das equipes.

Apesar da falta de desfile nos anos passados, as escolas de samba não pararam. Uma vez que cada comunidade tem seu próprio ritmo de atividades, performances e eventos, nada será feito do zero.