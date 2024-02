Veículo capota após colisão próximo à embaixada dos Estados Unidos

O incidente envolveu um Peugeot e um Idea

Um acidente de trânsito na SES QD 801, em frente à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), próximo à embaixada dos Estados Unidos, demandou a intervenção da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por volta das 07h40 desta segunda-feira (19). O incidente envolveu um Peugeot e um Idea.

Segundo relatos da PMDF, o Peugeot colidiu com o Idea, ocupado por um casal, ocasionando o capotamento do veículo. Como resultado do acidente, a passageira do Idea sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para receber atendimento médico adequado.

A gravidade da situação exigiu o fechamento de todas as vias no entorno do local do acidente, com o trânsito sendo desviado para frente à CNBB.