PMDF encontra idosa desaparecida em Samambaia

Na noite desta quarta-feira (29), por volta das 23h, o Grupo Tático Operacional (GTOP) 31 da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estava patrulhando a região norte de Samambaia quando avistou uma senhora que parecia estar desorientada e exausta. Ao conversar com a idosa, descobriram que ela não conseguia informar seu endereço e estava sem documentos.

Através da coordenação entre a mesa de operações da PMDF e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os policiais identificaram uma ocorrência relatando o desaparecimento de uma idosa, registrado desde as 16h do mesmo dia, após ela ter saído para caminhar no P Sul, em Ceilândia.

A equipe entrou em contato com os familiares, que explicaram que a idosa, de 79 anos, sofre de convulsões e necessita de medicamentos controlados.