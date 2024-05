Criminoso acusado de série de roubos é preso em Santa Maria

Na quarta-feira (29), por volta das 19h, uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) 46 efetuou a prisão de um homem na CL 215 de Santa Maria, suspeito de cometer diversos roubos a ônibus na área.

Durante um patrulhamento tático, a equipe, munida das características e informações sobre o suspeito, conseguiu localizá-lo em um ponto de ônibus. Ao notar a presença policial, o suspeito tentou escapar em direção ao interior das quadras. Após um acompanhamento tático, com o suporte de todas as unidades do 26º BPM, o indivíduo foi capturado.

Durante a operação, os policiais recuperaram um item roubado momentos antes de uma criança que saía da escola.

Na delegacia, várias vítimas, incluindo motoristas de ônibus, a criança e seu responsável, identificaram o suspeito como o autor dos roubos. A prisão trouxe alívio para a comunidade local, encerrando uma série de assaltos que vinha ocorrendo.