Acidente entre ônibus coletivo e veículo de passeio deixa quatro feridos em Sobradinho

Um grave acidente aconteceu às 19h35 na última quarta-feira (29), na BR 020, próximo ao Setor Habitacional Nova Colina, envolvendo três viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

O incidente envolveu um VW Gol preto, dirigido pelo jovem M.M.C., de 19 anos, e um ônibus Mercedes Benz da empresa de transportes Piracicabana, conduzido pelo senhor A.F.S. A colisão ocorreu na via que liga Sobradinho a Planaltina. Três pessoas foram socorridas pelos bombeiros: o motorista do Gol, o passageiro do mesmo carro, L.M.O.C., de 29 anos, ambos com vários ferimentos, e a passageira do ônibus, E.B.A., que estava em estado de choque. Todos foram encaminhados conscientes, orientados e estáveis ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado e levou T.P.M.C. ao hospital, porém, a situação de saúde desse paciente não foi divulgada.