Ônibus atropela idosa e mulher morre em Planaltina

Um ônibus atropelou uma mulher idosa, de 89 anos, a qual foi a óbito nesta quarta-feira (22), em Planaltina. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBDF), a vítima morreu na hora.

Quando o CBMDF chegou para atender ao chamado, próximo à Feira de Roupas, a mulher estava em baixo do veículo. A morte foi declarada no local. O motorista foi avaliado e saiu ileso.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi chamada para realizar a perícia no local. A avenida foi fechada durante o atendimento, a ação gerou impactos no trânsito.