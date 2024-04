PMDF e PRF apreende 3 mil munições durante operação na BR-060

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) culminou na prisão de um indivíduo e na apreensão de três mil munições, além de R$ 22.000,00 em dinheiro, na BR-060, na noite desta quarta-feira (10).

A operação contou com equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR), do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) e da PRF, que realizavam um ponto de bloqueio na BR-060. Durante a abordagem a um Toyota/Corolla, ocupado por um homem e duas crianças, as autoridades realizaram uma busca no veículo.

No decorrer da vistoria, foram encontradas sessenta caixas de munições calibre 22, totalizando assim as 3.000 munições apreendidas. Além disso, no console do veículo foi localizado o montante de R$ 22.000,00 em espécie. O condutor do automóvel assumiu a propriedade do material ilícito.