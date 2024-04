Tio e sobrinhos são condenados por homicídio e ocultação de cadáver em Ceilândia

O Tribunal do Júri de Ceilândia condenou três homens, tio e sobrinhos, pelo crime de homicídio cometido por meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima Wagner Antônio de Oliveira. Os réus também foram condenados por ocultação de cadáver. O crime aconteceu na noite do dia 11 de julho de 2021, em uma residência do Condomínio Por do Sol, em Ceilândia/DF

Rogério Moreira de Souza irá cumprir a pena de 18 anos, quatro meses e 35 dias de prisão, enquanto seu irmão José Onédio de Jesus Souza deverá cumprir 17 anos, 11 meses e 30 dias. O tio Valternei Moreira de Souza foi condenado a 15 anos, três meses e 15 dias de reclusão. As penas deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Wagner foi atacado de surpresa pelos acusados, em superioridade numérica e de armas, com golpes de faca, em torno de 60 lesões, que causaram à vítima sofrimento desnecessário e intenso. No mesmo dia, após o homicídio, o trio ocultou o corpo da vítima.

Os réus responderam ao processo presos e não poderão recorrer em liberdade.