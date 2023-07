PMDF deteve 510 motoristas embriagados em uma semana

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, esse tipo de infração é gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70

Entre os dias 17 e 23 deste mês, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve 510 motoristas embriagados, segundo o boletim semanal divulgado pela corporação. Se comparado com o último relatório, foram 79 pessoas apreendidas a mais. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, esse tipo de infração é gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. Em caso de reincidência no período de até 12 meses, o valor da multa é em dobro. Leia também Homem que atropelou servidora no Lago Sul vai a júri popular

Dupla é presa com drogas e dinheiro em Santa Maria

DPDF realiza primeira aula de curso de formação Ao contrário do número crescente de embriaguez, o número de flagrantes de motoristas utilizando celular ao volante diminuiu. Segundo o último relatório, foram 1.788 usando o aparelho, enquanto nessa semana foram 898. De acordo com o código de trânsito, dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração gravíssima, cuja penalidade é multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Ainda na última semana, a PMDF flagrou 147 pessoas dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).