PMDF desmantela tráfico de drogas em São Sebastião

Foram apreendidas um total de 108 pedras de crack, duas armas brancas, uma identidade funcional e a quantia de R$ 187,00 em espécie

Na noite de segunda-feira (7), por volta das 21h45, as equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP) 24 realizaram uma operação policial que culminou na prisão de indivíduos associados ao tráfico ilegal de drogas na região de São Sebastião, Distrito Federal.

A operação em questão envolveu abordagens e buscas na área do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), com o apoio das equipes do GTOP e de viaturas da região, além do efetivo do Batalhão de Polícia de Cães (BPCÃES). Durante a ação, uma mulher foi abordada e confessou sua participação na venda de pedras de crack pelo valor de R$ 10,00 cada. Com a suspeita, foram apreendidas aproximadamente 108 pedras de crack e a quantia de R$ 280,00, proveniente das transações de drogas.

Enquanto as equipes realizavam buscas em barracos nas proximidades, armamentos brancos foram encontrados, incluindo uma faca e um canivete. Além disso, foi apreendida uma identidade funcional de um policial. Dois usuários de drogas também foram identificados durante as ações.

Todas as pessoas envolvidas foram encaminhadas à 5ª Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.