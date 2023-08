Trio é preso envolvido em agiotagem com recursos de programas sociais em São Sebastião

Trio utilizava cartões de benefícios sociais como garantia de empréstimos

Na tarde da última terça-feira (8), uma ação estratégica realizada pelo Tático Operacional Rodoviário (TOR) resultou na prisão de três indivíduos, na cidade de São Sebastião. Os suspeitos foram acusados de envolvimento em um esquema de agiotagem, que se utilizava de recursos provenientes de programas sociais.

A equipe do TOR, em atuação na área de São Sebastião, efetuou a abordagem de um veículo Toyota Corolla que estava ocupado por três pessoas. Diante de informações contraditórias sobre a propriedade do veículo, os policiais decidiram conduzir uma averiguação mais detalhada.

No interior do veículo, foram encontrados diversos cartões de benefícios sociais, abrangendo tanto os de cunho federal quanto estadual, como Bolsa Família, GDF Social e Goiás Social. Todos os cartões estavam registrados em nomes de terceiros e vinham acompanhados de anotações de senhas. A passageira do automóvel admitiu estar envolvida em empréstimos com as pessoas que detinham os cartões, mantendo-os como garantia de pagamento.

Junto aos cartões, também foram apreendidos cadernos contendo registros financeiros e comprovantes de depósitos. Essa documentação revelou que os indivíduos suspeitos já vinham operando essa atividade ilegal desde o ano de 2021.

Diante da constatação do esquema criminoso, os suspeitos foram detidos e tiveram voz de prisão decretada. Posteriormente, foram encaminhados à delegacia da região para a realização dos procedimentos legais cabíveis.