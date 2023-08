Neoenergia dá dicas de segurança para evitar acidentes com a rede elétrica no Distrito Federal

A população deve estar em constante alerta aos riscos e perigos das redes elétricas, seja em casa ou seja na rua

A Neoenergia Brasília alerta para os riscos de acidente com a rede elétrica no dia-a-dia. O mau uso de aparelhos eletrônicos e outros equipamentos ligados à rede elétrica representam riscos de acidentes graves e até fatais.

Um dos pontos destacados é a necessidade de contratação de profissionais qualificados e do uso dos equipamentos de proteção coletivos e individuais ao construir ou reformar. Evitar acessar locais em que a fiação esteja exposta e observar a distância entre a rede elétrica e as paredes, que deve ser maior do que 2,5 metros, são outras atitudes de segurança a serem tomadas.

As instalações de antenas de rádio e TV também devem ficar longe da rede elétrica, por causa dos suportes de metais que são bons condutores de eletricidade. Além disso, é importante prestar atenção a contato desses suportes a fios energizados durante a instalação e que podem causar acidentes fatais.

A Neoenergia Brasília também reforça que é necessário ter cuidado com o uso de equipamentos elétricos dentro de casa. Por isso nunca se deve manusear equipamentos como chapinha, secador de cabelo, máquinas de lavar e ventiladores enquanto estiver descalço ou molhado. Qualquer serviço de manutenção em TVs, computadores ou qualquer aparelho ligado à rede deve ser feito com ele desligado da tomada.

A companhia alerta ainda que nunca se deve utilizar smartphones, notebooks ou tablets enquanto eles estiverem carregando para evitar risco de choque.

Dicas

Outras dicas:

