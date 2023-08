Hran é selecionado para projeto nacional de aperfeiçoamento de performance dos hospitais

Lean nas emergências utiliza ferramentas de gestão para beneficiar pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) está entre as 43 unidades selecionadas no país para o oitavo ciclo do projeto Lean nas Emergências. A iniciativa – que integra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) – busca otimizar fluxos de atendimento e contribuir para a qualidade e para uma gestão eficaz. A seleção dos hospitais ocorre por meio de diversos critérios, como número de leitos, portas abertas para atender pacientes do SUS, perfil de atendimento, área de abrangência e importância na rede.

Na primeira etapa do projeto, gerentes e diretores dos locais selecionados participaram da formação teórica do Grupo de Alta Performance (GAP) em emergência. “Foi excelente. Tanto para conhecer realidades semelhantes à nossa quanto para termos certeza de que é possível melhorar. Esse projeto reforça o entendimento da gestão do Hran de que é necessária uma mudança de cultura institucional para alcançar melhores resultados no atendimento aos pacientes”, avalia a diretora do hospital, Mariana Alcazas.

A unidade já recebeu dois consultores da A Beneficência Portuguesa de São Paulo, um dos hospitais de excelência que participam do projeto, para diagnóstico detalhado do funcionamento da emergência, giro de leitos e fluxo do pronto-socorro. Participaram do processo a especialista de Processos Suzan Oliveira e o médico consultor Vinícius Menezes. Em paralelo, servidores de áreas estratégicas do hospital passaram por capacitação, envolvendo conceitos básicos e ferramentas práticas para aprimorar processos com base em tempo e valor.

“A iniciativa mostra que é possível ter uma melhora contínua e entrega de valor no cuidado do paciente do SUS”, avalia a chefe do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) do Hran, Janine Montefusco. Para ela, a seleção é uma oportunidade de lidar com desafios, como a capacidade de atendimento da emergência, e de assegurar mais qualidade e assistência a pacientes do Distrito Federal.

Concluído o diagnóstico, é iniciada a fase de implementação das melhorias. Com duração média de seis meses, nesta etapa, uma dupla de consultores visita o hospital selecionado para capacitar as equipes, identificar oportunidades e apoiar as mudanças, de acordo com as ferramentas da metodologia Lean, que adota processos mais enxutos para diminuir desperdícios sem prejudicar a qualidade.

Autonomia profissional

“Esperamos reforçar a visão da equipe de que cada integrante é responsável ativo do plano terapêutico de cada paciente. A ideia é melhorar a comunicação da equipe multidisciplinar”, relata a supervisora do pronto-socorro da clínica médica do Hran, Aline Leão, sobre a expectativa com o projeto.

As atividades são desenvolvidas com o objetivo de promover a autonomia dos profissionais de saúde, resultando em melhora na passagem do paciente pelo serviço de urgência e emergência, com a filosofia de chegada ao local correto, com recurso correto e no tempo correto. O projeto Lean nas emergências pode ser resumido, de acordo com a iniciativa, em salvar vidas, restaurar a saúde e criar esperança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o Proadi-SUS

O Proadi foi criado em 2009 com o propósito de apoiar e aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada. Atualmente, reúne hospitais sem fins lucrativos que são referência em qualidade médico-assistencial e gestão. Cerca de 750 projetos foram executados de 2009 a 2022 com a transferência de expertise dos hospitais de excelência em temáticas de saúde.

Para a iniciativa Lean nas emergências, uma equipe integrada faz a pré-seleção dos hospitais conforme distribuição das unidades da Federação e a adequação às necessidades enquanto rede. A comissão é formada por representantes do Ministério da Saúde, do Proadi-SUS, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais (Conasems) e por consultores do Instituto de Ensino e Simulação em Saúde (Iness).