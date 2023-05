PMDF bate recorde de autuações por alcoolemia ao volante em maio

A fiscalização da PMDF ocorre o ano inteiro, em pontos estratégicos, para promover a segurança viária do DF

Somente nos sete primeiros dias de maio, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Comando de Policiamento de Trânsito, flagrou e multou 646 pessoas por embriaguez ao volante. Esse é o maior número já registrado nas medições semanais este ano.

A fiscalização da PMDF ocorre o ano inteiro, em pontos estratégicos, para promover a segurança viária do DF. Durante a campanha Maio Amarelo, são priorizadas as ações educativas no combate aos acidentes fatais no trânsito.

Graças à atuação efetiva de vários órgãos do Distrito Federal, a capital teve o menor o número de mortes em acidentes de trânsito desde 2014. No primeiro trimestre de 2023, foram 47 óbitos, o que representa uma queda de 27% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 65 vítimas morreram.

“A quantidade de fiscalização aumenta cada vez mais porque isso é um fruto do trabalho contínuo da PM. Nós capacitamos toda a Polícia Militar para que tivéssemos uma fiscalização mais efetiva e abrangente”, explicou o coronel Edvã de Oliveira Sousa, da PMDF.

A PMDF registrou 19.738 alcoolemias em 2021; 26.230 em 2022; e 5.547 até abril de 2023. Somente na primeira semana de maio, foram aproximadamente três fiscalizações por dia efetuadas pelos militares da PMDF.

“A gente foca na alcoolemia, no uso de aparelhos eletrônicos durante a direção, no uso inadequado do cinto de segurança e nos inabilitados flagrados dirigindo. Acreditamos que essas autuações impactam diretamente na prevenção de acidentes e na segurança viária do DF”, defendeu o coronel. Segundo ele, atualmente o Comando de Policiamento de Trânsito conta com pouco mais de 400 militares, mas todo o quadro da PMDF é capacitado para fiscalizar no trânsito.

O movimento completa uma década neste ano com o tema da ação, “No trânsito, escolha a vida!”. Em paralelo às ações de fiscalização, os órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) promovem ações educativas para conscientizar a paz no trânsito.

“Este ano estamos completando 10 anos do Maio Amarelo e o Detran está com diversas ações educativas durante todo o mês que abordam os quatro envolvidos no trânsito: pedestre, motorista, motociclista e o ciclista. O nosso foco também é trazer a reflexão sobre a alcoolemia e o uso de aparelhos eletrônicos durante a direção, que são as principais causas de acidentes no DF”, explicou a diretora de educação de trânsito do Detran, Paula Nunan.

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília