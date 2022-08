Colisão de veículos seguida de capotamento na EPNB, sentido Riacho Fundo

O CBMDF, atendeu a uma ocorrência referente a uma colisão entre dois veículos de passeio seguida de capotamento na EPNB

Nas primeiras horas desta terça-feira, 16, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a uma ocorrência, empregando 4 viaturas e 15 militares, referente a uma colisão entre dois veículos de passeio seguida de capotamento na EPNB.

O Fiat Uno de cor branca era conduzido pela senhora V. C. C. A. de 40 anos e o Hyudai I30 de cor preta era conduzido pelo senhor C. R. C. N. de 26 anos.

A motorista do Fiat Uno foi transportada para o Hospital de Base, com dor no quadril e na perna esquerda, consciente e orientada. O motorista do Hyudai saiu ileso, permanecendo no local.

Dentro do Fiat, ainda estavam o menor L. C. A. de 10 anos, que ficou em estado grave, sendo transportado para o Hospital de Base, com TCE Grave, hemorragia intensa, inconsciente e instável.

Ainda estava como passageiro desse veículo o senhor A. P. A. de 41 anos, que saiu ileso fisicamente, mas foi transportado para o Base com crise nervosa.

O local ficou aos cuidados da PMDF.