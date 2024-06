Distritais incluem datas no calendário oficial do DF e aprovam títulos de Cidadão Honorário

Os deputados distritais aprovaram, na noite desta terça-feira (25), a inclusão de novas datas e eventos no Calendário Oficial do Distrito Federal. É o caso do “80Km Pedal de Serra”, previsto no projeto de lei nº 294/2023, do deputado João Cardoso (Avante); e do “Dia do Militar Condutor e Operador de Viaturas”, a ser comemorado anualmente em 11 de novembro, conforme o PL nº 1.813/2021, do deputado Roosevelt (PL).

Além disso, foram aprovados os projetos de decretos legislativos nº 116/2024 e 117/24, ambos de autoria do deputado Joaquim Roriz Neto (PL). As propostas concedem o título de Cidadão Honorário de Brasília, respectivamente, aos empresários Marcelo Perboni e Daniela Lúcia Vieira.

*Com informações de Denise Caputo – Agência CLDF