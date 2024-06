Fundo para a Geração de Emprego ficará fora da reversão do superávit

O Fundo para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – que fomenta a criação de emprego e renda, principalmente, por meio do programa Prospera-DF, que oferece empréstimos para empreendimentos informais rurais e urbanos de pequeno porte, além de pessoas vulneráveis participantes do DF sem Miséria – ficará fora da prática de reversão do superávit financeiro ao Tesouro do DF.

De autoria do deputado Rogério Morro da Cruz (PRD), a medida consta do projeto de lei complementar nº 8/2023, aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) nesta terça-feira (25), que promove alterações na legislação que trata do assunto. “A excepcionalização tem como reflexo a preservação das receitas do fundo precedentes das operações de microcrédito, mantendo a capacidade de realização de novos empréstimos no âmbito do programa”, justificou o parlamentar.

Segundo Relatório Final de Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal que avaliou o Prospera-DF, o recolhimento do superávit financeiro do fundo ao Tesouro Distrital tem reduzido os valores a serem emprestados pelo programa, na medida em que direciona ao Tesouro recursos antes destinados ao programa.

*Com informações de Marco Túlio Alencar – Agência CLDF