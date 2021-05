PMDF apreende moto com mais de R$ 17 mil em multas

Policiais abordaram a moto após o motorista circular fazendo um “barulho excessivamente alto”. Veja as principais ocorrências da noite de sexta (14)

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu, na noite de sexta-feira (14), uma motocicleta que possui mais de R$ 17 mil em multas.

A apreensão ocorreu no Paranoá. Militares abordaram a moto após o motorista circular fazendo um “barulho excessivamente alto” na avenida comercial da região, afirma a PMDF. O condutor não apresentou documentação nem carteira de habilitação.

Ao consultarem a placa da moto, os policiais viram que o veículo tinha R$ 18.815,08 em débitos, destes R$ 17.850,00 em multas. A motocicleta foi recolhida para o pátio do Detran.

Cadela encontra drogas

Ainda na noite de sexta (14), por volta de 19h30, policiais foram até a foram até a QR 615 de Samambaia, local que seria ponto de tráfico de drogas. A cadela Ronda, do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), encontrou porções de maconha e 20 comprimidos de Rohypnol espalhados nas proximidades. As substâncias apreendidas foram encaminhadas para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

Menor com TVs

Já na madrugada de sábado (15), às 0h30, um jovem de 17 anos foi apreendido após uma loja do Sobradinho Shopping ser furtada. O gerente do estabelecimento acionou a polícia.

Policiais foram ao local e encontraram o adolescente carregando dois televisores e vestindo uma jaqueta. Todos os itens pertenciam à loja. O jovem confessou o furto e disse aos militares que entrou no estabelecimento arrombando a porta dos fundos com o uso de uma chave de fenda. Ele foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).