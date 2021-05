Fim de semana terá vacinação durante o dia e a noite no DF

O funcionamento da imunização na modalidade drive-thru funcionará das 18h às 23h na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano

A vacinação contra a covid-19 conta com uma novidade neste final de semana no Distrito Federal. O funcionamento da imunização na modalidade drive-thru funcionará das 18h às 23h na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano. Para o restante dos pontos de vacina, a aplicação continua neste sábado, 15, e domingo,16. As unidades estarão abertas das 9h às 17h atendendo pedestres e na modalidade drive-thru.

Gestantes e puérperas com comorbidades deverão procurar, no sábado (15), o drive-thru do Parque da Cidade, que funciona no estacionamento 13. A vacinação para esse público, assim como ocorre com quem tem 60 anos ou mais, não necessita de agendamento prévio. Pessoas com comorbidades serão atendidas de acordo com locais e horários agendados no site.

Veja quais pontos de vacinação estarão abertos:

Desmarcação do agendamento

A Secretaria de Saúde orienta a população que quem, por algum motivo, não pôde ir ao ponto de vacinação na data agendada, que volte àquela mesma unidade, num prazo máximo de 10 dias, para receber o imunizante. Sendo esse prazo maior que 10 dias, o cidadão deverá procurar o posto de vacinação no qual fez o agendamento e apresentar atestado médico, comprovante de viagem ou outro documento que justifique o impedimento.

Desta forma, as unidades de vacinação não precisarão mais cancelar o agendamento de quem não compareceu. Mas, se houver erro do cadastro no sistema de agendamento, nesse caso o usuário deve dirigir-se à unidade para fazer a correção do cadastro.

Se for um erro no preenchimento dos dados, o usuário tem a opção de corrigir no próprio site vacina.saude.df.gov.br. Ao acessar, deve clicar no botão “alterar o cadastro de comorbidade”.

*Com informações da Agência Brasília