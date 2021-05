Sobradinho ganha Espaço da Juventude, o 5º no DF

A sala está localizada na biblioteca pública da cidade e tem 16 computadores

O quinto Espaço da Juventude foi inaugurado pela Secretaria de Juventude do Distrito Federal (Sejus) nesta sexta-feira, 14. A sala está localizada tem 16 computadores e está localizada na biblioteca pública da cidade. Desta vez, a região administrativa beneficiada foi Sobradinho.

O objetivo da Sejus é implementar espaços com estações de trabalho equipadas com CPU, monitor, teclado e mouse e com acesso à internet para que os jovens se beneficiem e possam utilizá-las para atividades como trabalhos escolares e cursos on-line. Quatro regiões administrativas já foram beneficiadas: Riacho Fundo, Guará, Cruzeiro e Fercal.

A entrega do espaço contou com a presença de Kedson Rocha, secretário de Juventude do Distrito Federal; Emilly Coelho, secretária nacional da Juventude; Abílio Castro, administrador de Sobradinho, além de líderes comunitários e funcionários da administração.

“É um prazer como secretário de Juventude fazer essa entrega para comunidade no dia seguinte ao aniversário da cidade. E como faço questão de dizer sempre, a Sejuv está comprometida com a promoção da dignidade dos nossos jovens”, declarou Kedson Rocha.

Inclusão digital

Para a secretária Nacional da Juventude, no contexto de pandemia, é oportuna a entrega desses espaços. “Essa entrega é de extrema importância para a juventude continuar se capacitando e tendo acesso à informação para que possa inclusive empreender”, apontou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O administrador de Sobradinho, Abílio Castro, comemorou a inauguração: “Sobradinho recebe esse espaço como um verdadeiro presente pelos 61 anos da cidade, e quero parabenizar o secretário pelo excelente trabalho. É muito importante essa política de valorização do jovem”.

Rosemaria Alves, da Gerência de Cultura de Esporte e Lazer de Sobradinho, lembrou que muitos jovens da cidade ainda não têm acesso à internet. “Por incrível que pareça, ainda hoje temos muitos jovens em Sobradinho que não possuem acesso a um computador, internet e até mesmo celular. Por isso. esse espaço se torna tão importante para a comunidade”, destacou.

*Com informações da Agência Brasília