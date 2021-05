Carro capota após acidente em Águas Claras

Um dos envolvidos no acidente foi levado ao HRT pelo Corpo de Bombeiros

Um acidente envolvendo dois carros de passeio terminou em capotamento na manhã deste sábado (15), em Águas Claras.

A colisão ocorreu na avenida Flamboyant, na rua 25 Norte, em área residencial. Os veículos envolvidos são um Honda Fit de cor prata e um VW UP de cor branca.

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) dão conta que a motorista do Honda Fit apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico leve, além de ferimentos no ombro. Ela foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O motorista do VW UP não se feriu com gravidade.