PMDF apreende maconha no Gama e Santa Maria

O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), auxiliaram, na noite desta terça-feira (15), na apreensão de 2kg de maconha no Gama e em Santa Maria.

O cão Paçoca e o militares deram apoio ao Grupo Tático Operacional do 9º e 26º Batalhão (Gtop 29 e Gtop 46).

No Gama, em uma área de mata na Vila Roriz, o cachorro encontrou uma mochila com 1kg da droga, 50 munições calibre 9mm, rádio comunicador, duas balanças de precisão e material para embalagem.

Horas depois, a equipe encontrou dois tabletes de maconha em uma construção abandonada na quadra 302 de Santa Maria.

No mesmo local, o cão policial ainda encontrou 12 porções de maconha embaladas para venda, pesando aproximadamente 1kg.

Todos os materiais apreendidos nas duas ocorrências foram encaminhados para a 12ª Delegacia de Polícia. O dono da obra na ocorrência de Santa Maria foi orientado a vedar o lote para dificultar o tráfico no local.