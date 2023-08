Planaltina recebe GDF Mais Perto da Sociedade

A decisão de retornar à Planaltina é pelo motivo do aniversário da cidade, em 19 de agosto, quando completa 164 anos

A 10ª edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão irá desembarcar em Planaltina. Serão três dias com atendimentos de diversos serviços dos órgãos públicos do Distrito Federal. Nesta quinta (17) e na sexta (18), o atendimento está programado para o período das 9h às 16h; e, no sábado (19), das 9h às 12h. A estrutura montada para receber a população está localizada ao lado da administração regional da cidade, no Setor Recreativo, no estacionamento do Ginásio de Múltiplas Funções.

A decisão de retornar à Planaltina é pelo motivo do aniversário da cidade, em 19 de agosto, quando completa 164 anos. O objetivo do programa é desenvolver ações itinerantes nas diversas regiões administrativas do DF, voltadas à promoção do bem-estar e da qualidade de vida.

A secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, destaca o sucesso da iniciativa: “O programa já teve mais de 37 mil atendimentos. A Sejus tem o compromisso de cada vez mais levar os melhores serviços do Governo do Distrito Federal (GDF) para os cidadãos dos quatro cantos da capital do país.”

Os visitantes terão acesso a atendimentos do Na Hora, Caesb, Codhab, Detran, Neoenergia e INSS, entre outros. Haverá ainda atividades culturais e de lazer para adultos e crianças, atendimento psicológico e assistência social, além de serviços de beleza. Todas as atividades são totalmente gratuitas.

GDF Mais Perto do Cidadão

Já são 37 mil atendimentos nas nove primeiras edições do programa – Riacho Fundo II, Ceilândia, Planaltina, Sobradinho, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, Recanto das Emas e São Sebastião.

O decreto que institui o GDF Mais Perto do Cidadão foi publicado, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), em 8 de fevereiro deste ano. O programa tem como fundamentos a inclusão social, dignidade da pessoa humana, bem-estar social, eficiência dos serviços públicos e acessibilidade.

Ação constante

A primeira edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão ocorreu no Riacho Fundo II. Mais de 3 mil pessoas foram atendidas durante dois dias de evento, 10 e 11 de abril. No caso da segunda edição, em Ceilândia, os serviços foram prestados aos cidadãos nos dias 31 de março e 1ª de abril e contabilizaram cerca de 2,5 mil atendimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já a terceira edição ocorreu em Planaltina, de 27 a 29 de abril. Cerca de 6 mil pessoas foram atendidas pelo programa do governo. A quarta edição aconteceu em Sobradinho, dos dias 11 a 13 de maio, e realizou 4 mil atendimentos.

A quinta edição foi em Samambaia, no início de junho, e contou com 3,5 mil pessoas. Já na sexta edição, em Brazlândia, de 15 a 17 de junho, foram 5 mil atendimentos. A 7ª edição, ocorrida nos dias 7 e 8 de julho, no Itapoã, contabilizou 5 mil atendimentos. O Recanto das Emas recebeu o evento nos dias 21 e 22 de julho e somou mais 4 mil atendimentos ao total e, em São Sebastião, foi nos dias 4 e 5 de agosto, com 4 mil atendimentos.

As informações são da Agência Brasília