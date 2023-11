PMDF apreende dupla de adolescentes por porte ilegal de arma e veículo roubado no Gama

O veículo roubado foi entregue para a família

Na noite desta terça-feira (21), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a apreensão de dois adolescentes sob a acusação de porte de drogas e condução de um veículo produto de furto na área rural do Gama, mais especificamente no setor Monjolo.

Os policiais pertencentes ao Grupo Tático Rural (GTR) foram os responsáveis pela ação, conduzindo os menores à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) Asa Norte.

No decorrer do processo na delegacia, o veículo em questão foi devidamente restituído à vítima.