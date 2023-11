Nova iluminação de LED leva economia de até 50% ao SIA

Além de gerar economia de energia para o GDF, também possui maior luminosidade e nitidez de visão para pedestres e motoristas

A Companhia Energética de Brasília (CEB) iniciou, nesta terça (21), a troca de Iluminação no trecho 8 do SIA. Os recursos da obra são da Administração Regional do SIA, no valor de R$ 809.041. Os próximos locais a receberem a iluminação serão os trechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 17 do SIA e a área da Feira dos Importados.

A nova iluminação de LED traz economia de até 50% na conta de energia e apresenta inúmeros benefícios em comparação às lâmpadas de luz amarela de vapor de sódio. Além de gerar economia de energia para o GDF, também possui maior luminosidade e nitidez de visão para pedestres e motoristas.

De acordo com o administrador do SIA, Raphael Assunção, esta obra é um grande presente para a população. “A troca da iluminação traz muita segurança para os comerciantes, empresários e todos que frequentam a nossa cidade”, comemora.

*Com informações da Agência Brasília