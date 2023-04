PMDF apreende duas armas de fogo durante patrulhamento na Samambaia

Os detidos foram conduzidos até a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia) para os procedimentos legais

A Polícia Militar dos Distrito Federal (PMDF) apreendeu na tarde dessa segunda-feira (3) duas armas após patrulhamento na Samambaia.

O Grupo Tático Operacional (GTOP) 31, em patrulhamento na QR 323, avistou um veículo Chevrolet S-10 com placa ilegível. Após abordagem, foi constatado que a placa estava sem lacre, levando a equipe policial a realizar uma busca pessoal nos quatro ocupantes do veículo. Foi encontrado no assoalho do carro uma pistola, a arma foi apreendida juntamente com as 10 munições intactas.

Já durante patrulhamento tático, a equipe do GTAM recebeu informações de populares de que um indivíduo conhecido estaria com uma arma e negociando a mesma. Com as características do suspeito em mãos, a equipe realizou abordagem em vários indivíduos nas imediações da Quadra 615, encontrando um homem com as características informadas. A equipe encontrou uma arma de fogo, drogas, balanças de precisão e outros apetrechos utilizados no tráfico de drogas.