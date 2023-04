Mulher fica presa nas ferragens após colisão entre veículo de passeio e ônibus

O ônibus que seguia no sentido Planaltina de Goiás tinha aproximadamente 35 passageiros que já tinham desembarcado. Nenhum deles se feriu

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma colisão entre um veículo de passeio e um ônibus, na DF 128, próximo ao Posto da CPRV, Planaltina DF às 18h54 dessa segunda-feira (3).

Chegando ao local as equipes encontraram um ônibus da Viação expresso Planaltina atravessado na via e um Renault Kwid no canteiro da rodovia, capotado e com a condutora inconsciente e presa às ferragens.

Foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos para fazer o desencarceramento da vítima que foi estabilizada e extraida do véiculo. A condutora retomou a consciência, apresentava sangramento na região do crânio, escoriações pelo corpo, perda de memoria recente e com queixas de dores na região torácica e membros superiores e inferiores, ela foi transportada estável ao Hospital Regional de Planaltina.

O trânsito foi interditado nos dois sentidos da rodovia durante o resgate.