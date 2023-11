PMDF apreende drogas e armas de fogo em Santa Maria e na Samambaia

A operação na Samambaia dois dos indivíduos foram detidos

Os policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizaram operações que resultaram na apreensão de armas de fogo e drogas nas cidades de Samambaia e Santa Maria, na noite desta terça-feira (15).

Na primeira ocorrência, por volta das 20h30, a equipe da Rotam patrulhava a QR 407 de Samambaia quando se deparou com seis indivíduos que, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga. Cinco deles foram abordados, resultando na apreensão de uma pistola calibre 765 com o carregador cheio. Durante a busca na residência dos suspeitos, foram encontradas mais 20 munições do mesmo calibre. Dois dos indivíduos foram detidos e encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (DP), onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de munição.

Simultaneamente, em Santa Maria, a Rotam recebeu informações sobre um indivíduo que, mesmo já detido anteriormente por tráfico de drogas, estaria transportando entorpecentes na região central. Ao abordar o veículo do suspeito, os policiais encontraram cinco porções de maconha.

O detido confessou a existência de mais drogas em sua residência, localizada na QC 01. Na busca autorizada pelos familiares, os policiais encontraram 22 tabletes de maconha, uma balança de precisão, R$ 3.165,00 em espécie e cinco aparelhos celulares. O indivíduo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Em outra ação em Santa Maria, uma equipe da Rotam avistou um jovem suspeito colocando uma sacola verde na cintura por volta das 20h30, na QR 303. Durante a abordagem, a sacola caiu ao solo, revelando uma pistola 9mm. O adolescente de 17 anos foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado o auto de apreensão.