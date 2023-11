Moradores do Guará poderão escolher o local do novo monumento da cidade

O monumento em questão é uma escultura de autoria do artista plástico Zakeu Vitor, representando uma loba-guará no tamanho natural do animal

Moradores do Guará poderão escolher o local onde será instalado o mais novo monumento da região administrativa. A definição do endereço ocorrerá por meio de votação popular em uma enquete virtual aberta pela administração regional da cidade. Os interessados podem participar da escolha até o dia 28 de novembro.

O monumento em questão é uma escultura de autoria do artista plástico Zakeu Vitor, representando uma loba-guará no tamanho natural do animal (entre 95 cm e 115 cm de altura). Na confecção da obra, foram utilizadas apenas peças metálicas reaproveitadas. “A escolha pelo animal é uma forma de homenagear a cidade. Trata-se de uma escultura montada com materiais recicláveis, como porcas, parafusos, pedaços de cadeado, de ferradura e outros metais”, explica Vitor.

Zakeu Vitor possui ampla experiência no manejo de estruturas metálicas, tendo trabalhado anteriormente na confecção de móveis em ferro. “Foi aí que descobri o reaproveitamento das sucatas metálicas e deixei essa atividade de lado para me dedicar à arte”, relata. “Onde alguns enxergam lixo, eu vejo matéria-prima para as minhas artes”, completa.

Esta obra assinada pelo artista representa a quarta peça de um projeto de instalação de monumentos idealizado pela Confraria Diversão e Arte em parceria com o festival Kombinando Cultura. “Acima de tudo, queremos chamar a atenção para a preservação dos monumentos, tão importantes para a história da cidade”, relata Miguel Alves, um dos idealizadores.

Até o momento, a iniciativa resultou na instalação de um letreiro e outras duas esculturas de lobos-guará em pontos icônicos da cidade. “Tem sido um sucesso. Os moradores estão adorando e vários param para tirar fotos. A nossa ideia é entregar ainda mais monumentos futuramente.”

A escolha do endereço para o quarto monumento respeitará a vontade dos moradores da cidade. Para participar, basta acessar o site, informar seu nome e votar no local preferido para a escultura. As opções são a via de ligação entre o Guará I e o Guará II, QE 38 ou bairro Lúcio Costa.

O administrador regional do Guará, Artur Nogueira, destaca que o objetivo da ação é embelezar ainda mais as ruas da região administrativa. “Queremos transformar o Guará em uma grande galeria a céu aberto”. Segundo ele, mais de 500 votos já foram computados até agora. “A previsão é que a escultura seja instalada em dezembro, constituindo um presente de Natal para o Guará, com o apoio do governador Ibaneis Rocha”, finaliza.

*Com informações de Victor Fuzeira, da Agência Brasília