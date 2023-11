Casal de tamanduás são resgatados no Guará

Moradores da área acionaram o BPMA ao perceberem a situação crítica dos animais

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) realizou um resgate na tarde da última quarta-feira (15), a equipe um casal de tamanduás bandeiras que haviam caído em um buraco na construção de uma chácara, na região da Fazenda Monte Líbano, próxima ao Gama.

Os tamanduás, um macho com 33 quilos e uma fêmea com 35 quilos, estavam presos no buraco, apresentando sinais de desidratação e ferimentos nas patas devido às tentativas de escapar da armadilha.

A operação de resgate foi conduzida com sucesso pela equipe do BPMA, que conseguiu retirar os tamanduás do local em segurança. Após o resgate, os animais foram encaminhados para atendimento médico veterinário no Zoológico de Brasília (ZOO), onde estão atualmente internados para receber tratamento e realizar exames.

A equipe veterinária do ZOO está monitorando de perto a saúde dos tamanduás, incluindo a realização de ultrassonografia na fêmea, pois há suspeitas de que ela possa estar prenha.