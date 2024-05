PMDF apreende cinco tabletes de maconha e prende traficante durante missão no RS

Na noite da última quarta-feira (22), policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) participaram da prisão de um traficante associado a facções criminosas em Canoas, no Rio Grande do Sul.

Durante o patrulhamento, os agentes do BOPE identificaram um indivíduo em atitude suspeita dentro de um veículo e decidiram realizar a abordagem. No interior do carro, foram encontrados cinco tabletes de maconha, dois celulares e R$ 111,00 em dinheiro. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência.

A operação faz parte de uma missão que conta com a participação de 30 policiais militares de diversos batalhões, incluindo o Batalhão de Policiamento de Choque, o Batalhão de Policiamento com Cães, o Batalhão Ambiental e o Batalhão de Aviação Operacional. A força-tarefa conta ainda com nove viaturas, três embarcações e uma aeronave, destacando o esforço conjunto no combate ao crime organizado na região.