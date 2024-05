PMDF apreende motocicleta adulterada em Ceilândia

Na tarde desta quarta-feira (22), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por conduzir uma motocicleta com sinais de identificação adulterados na QNN 18, em Ceilândia. A operação ocorreu enquanto os policiais do Rádio Patrulhamento Ambiental (RPA) resgatavam um papagaio verdadeiro.

Durante a ação, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita pilotando uma motocicleta cuja placa não estava em conformidade com a legislação vigente. Ao abordarem o condutor, os policiais notaram que a motocicleta, registrada no sistema como preta, era na verdade vermelha. Além disso, a placa de identificação era de São Paulo, o lacre do Mato Grosso do Sul e o chassi estava raspado.

O homem e a motocicleta foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o flagrante.