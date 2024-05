Homem é preso com duas armas ilegais no Guará

Na noite desta quarta-feira (22), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por porte ilegal de armas na QE 38, Guará II. A operação foi realizada por policiais do Rádio Patrulhamento e do Grupo Tático Operacional (Gtop 24) do 4º Batalhão.

Durante uma ronda, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita na arquibancada de um campo sintético. Ao realizarem a abordagem, descobriram que o homem portava dois revólveres, um calibre 38 e outro calibre 32, além de três munições intactas.

O suspeito foi detido e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante.