PMDF apreende arsenal em Taguatinga

Foram apreendidas 13 armas de fogo, na ação dois homens foram detidos

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) apreendeu um grande arsenal na noite dessa quarta-feira (8), em Taguatinga. Foram apreendidas 13 armas de fogo e milhares de munições de diversos calibre.

A equipe do Gtop 22 recebeu informações que um homem, que já havia sido preso no ano de 2016 por comercializar de forma ilegal 20 armas de fogo, voltou a vender armas e munições. Os policiais foram até o endereço do homem, na QNL 7 de Taguatinga, e flagraram o acusado comercializando uma arma de fogo para outro homem. Os dois foram presos em flagrante.

Os policias fizeram uma busca no imóvel e apreenderam cinco pistolas, cinco revólveres, três espingardas e mais de 5000 munições de diversos calibres. Também foi apreendido cerca de 10000 estojos, material para recarga de munições e R$ 13 mil reais em espécie.

Os detidos e todos o material foram levados à 12ª Delegacia para registro da ocorrência.