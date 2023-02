Celina Leão altera nome de secretaria

A Secretaria Extraordinária da Família e Juventude será denominada apenas como Família e Juventude

A governadora em exercício Celina Leão assinou, nesta quarta-feira (8), um decreto para alteração no nome de uma das secretarias do Governo do Distrito Federal (GDF). A Secretaria Extraordinária da Família e Juventude será denominada apenas como Família e Juventude. A norma começa a valer a partir da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A pasta surgiu com a fusão das secretarias Extraordinária da Família e de Juventude, em janeiro deste ano. O nome, porém, havia sido publicado no DODF incorretamente, sendo necessária a retificação. O titular da repartição é Rodrigo Delmasso, que já foi secretário de Trabalho e subsecretário de Administração Geral, da Secretaria de Meio Ambiente.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília