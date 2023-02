117 oportunidades de emprego nesta quinta-feira (9)

Os postos são para operador de caixa (20) e perfumista (15), e não exigem experiência na área, basta ter o ensino médio completo

Está em busca de uma vaga de emprego? Nesta quinta-feira (9), as agências do trabalhador do DF têm disponíveis 117 oportunidades, com salários que variam entre R$ 1.300 e R$2.103, mais benefícios.

Vicente Pires é a região com mais vagas, com 35 no total. Os postos são para operador de caixa (20) e perfumista (15), e não exigem experiência na área, basta ter o ensino médio completo. Destaque também para dez vagas de auxiliar de produção, em Taguatinga, consultor de vendas (10), na Asa Sul, e pedreiro (10), em Ceilândia.

Há ainda 20 oportunidades para açougueiros e ajudantes, todas no Recanto das Emas. São voltadas para profissionais com experiência na função, no caso dos açougueiros, e sem experiência, para os ajudantes. Os salários são de R$ 1.350, mais benefícios. Basta ter o ensino médio incompleto para concorrer aos postos.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] ou pelo Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

