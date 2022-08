PMDF apreende arma, munição e drogas com traficantes no Gama

Foram detidos dois autores sendo conduzidos a 20ª Delegacia de Polícia juntamente com todo material apreendido para as providências cabíveis

Arma de fogo e porções drogas foram apreendidos por policiais militares do 9º Batalhão do Gama com traficantes. A apreensão foi realizada nesta sexta-feira (5), às 11h30, na quadra 8 do setor oeste do Gama.

A equipe do Gtop 29 durante o patrulhamento, um indivíduo que ao avistar a viatura jogou uma porção embalada de drogas no chão. Foi feita a busca pessoal e foram encontradas várias porções de cocaína embaladas.

A equipe foi até o beco e já visualizou outro suspeito segurando várias outras porções de entorpecentes.

Na residência indicada pelos traficantes foram encontradas várias porções embaladas de substâncias semelhantes a cocaína, maconha, crack, 1 arma de fogo calibre 380 com 19 munições, além de uma certa quantia em dinheiro, balança de precisão, facas, celulares e uma bicicleta produto de roubo/furto.

