Mulher tem parada cardiorrespiratória em parada de ônibus na 704 norte

Uma mulher, de idade não informada, veio a óbito após uma parada cardiorrespiratória em uma parada de ônibus na 704 norte. De acordo com pessoas que estavam presentes no local, ela chegou em frente a um quiosque e desmaiou no local.

A equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionada, juntamente com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A parada de ônibus fica em frente ao supermercado Carreful bairro, sentido sul.

Após 50 minutos de tentativa de reanimação, a médica do SAMU declarou óbito no local do ocorrido.