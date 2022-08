PSD confirma Paulo Octávio ao GDF com Luiz Felipe Belmonte na vice

“Agradeço a Luiz Felipe Belmonte, presidente do PSC no Distrito Federal, e futuro candidato a vice governador”, declarou o empresário

Ao iniciar a convenção do PSD no Distrito Federal, o empresário Paulo Octávio anunciou que o advogado Luiz Felipe Belmonte será candidato a vice governador na chapa para o Governo do Distrito Federal.

“Agradeço a Luiz Felipe Belmonte, presidente do PSC no Distrito Federal, e futuro candidato a vice governador”, declarou o empresário.

Renomado advogado na capital federal, Felipe Belmonte atuou na tentativa de construção do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tentava criar.

O vice na chapa é considerado um inimigo político do governador Ibaneis Rocha (MDB), que disputa a reeleição. Ambos disputam poder nos âmbitos político e jurídico.

Na semana passada, a esposa do advogado, a deputada federal Paula Belmonte, sofreu um derrota partidária que a impediu de ser a candidata ao GDF pela federação PSDB/Cidadania.

Após garantir os votos no âmbito local, a parlamentar teve sua candidatura rifada pela cúpula nacional da federação, que escolheu o senador tucano Izalci Lucas como candidato.