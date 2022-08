Policial Militar do DF é Campeão absoluto em campeonato de fisiculturismo

No Campeonato Brasiliense IFBB-DF, foi classificado como Campeão Overall, título dado ao campeão absoluto, o melhor em todas as categorias

Carlos Roberto de Carvalho Neto, de 26 anos, é policial militar do Distrito Federal e, recentemente, se tornou Campeão Men’s Physique até 1,76 e Campeão Overall no Campeonato Brasiliense de fisiculturismo de 2022.

Ele começou a participar de competições de fisiculturismo em abril de 2022. Além de policial, é graduando em nutrição, fator que ele acredita ser importante para o seu desenvolvimento no fisiculturismo. “Sempre gostei de treinar musculação, fazer dieta e minha formação em nutrição me fez querer vivenciar e ter a experiência de um atleta para poder aplicar meus estudos na prática e também trabalhar no meio”, destacou Carlos.

Sobre a experiência de se preparar para as competições, ele considera que o esporte exige muita disciplina e foco. “Você não tem margem de erro, tem que comer bem, treinar bem, descansar bem, nas 24 horas do dia. Não pode se permitir errar”, contou. Ele considera que todo atleta, na etapa de preparação, deve ser acompanhado por um profissional qualificado. “É antinatural e bastante desgastante à saúde”, justificou.

Carlos ganhou o Campeonato Estreantes IFBB-DF, no dia 9 de abril de 2022, o Campeonato Brasiliense IFBB-DF, no dia 4 de junho de 2022, e o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo IFBB Brasil, no dia 30 de julho de 2022.

No Campeonato Brasiliense IFBB-DF, foi classificado como Campeão Overall, título dado ao campeão absoluto, o melhor em todas as categorias, e o título de TOP Coach, para melhor equipe.