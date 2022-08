PSD deverá lançar Paulo Octávio ao Governo do DF nesta sexta (5)

Articuladores políticos ligados ao empreiteiro também tentam fechar um acordo com o Republicanos para que Damares Alves integre a chapa

Lucas Valença

Com a presença de políticos e de filiados, o PSD local deverá lançar o nome do empresário Paulo Octávio ao Governo do Distrito Federal na tarde desta sexta-feira (05). O advogado Luiz Felipe Belmonte, filiado ao PSC, é cotado para a vice na chapa.

A convenção do PSD acontece em um dos hotéis do empresário, que exerce uma poderosa influência na legenda, além de ser presidente do partido.

O Jornal de Brasília apurou que o nome do advogado civilista Luiz Felipe Belmonte, marido da deputada federal Paula Belmonte, está “fortemente cotado” para ser vice na chapa.

A família Belmonte sofreu um revés político na semana semana passada após os integrantes da federação nacional do PSDB/Cidadania decidir pela candidatura do senador tucano Izalci Lucas ao governo local. A intervenção nacional impediu a candidatura de Paula Belmonte, que alegou “violência política”.

Articuladores políticos ligados ao empreiteiro também tentam fechar um acordo com o Republicanos para que a ex-ministra dos Direitos Humanos Damares Alves integre a chapa como candidata ao senado.

Damares estava prevista para ser candidata pela chapa do governador Ibaneis Rocha, mas acabou ficando sem a candidatura, sendo substituída pela também ex-ministra Flávia Arruda.