Ação para aumentar a segurança de pedestres envolve comunidade universitária do DF

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal e a Universidade Brasília (UnB) realizarão ação educativa no Campus Darcy Ribeiro, das 11h às 14h, na segunda (19) e na terça-feira (20).

Durante a atividade, pedestres e ciclistas serão abordados pelos educadores de trânsito do Detran-DF, a fim de conscientizá-los da importância de adotar comportamentos seguros na hora de realizar a travessia, como utilizar a faixa de pedestres, por exemplo. Haverá intervenções artísticas com os bonecos do trânsito e a montagem de uma tenda para entrega de material educativo.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define que todos são responsáveis pela segurança do pedestre, inclusive ele próprio, que tem deveres como atravessar na faixa, quando ela estiver a menos de 50 m.

O CTB ainda proíbe o pedestre de andar na pista de rolamento, exceto para cruzá-la onde for permitido; cruzar a pista em viadutos, pontes e túneis; utilizar a via para agrupamentos, sem autorização; e realizar a travessia fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea.

Serviço

→ Ação educativa para travessia segura na UnB

→ Data: segunda (19) e terça (20), das 11h às 14h

→ Local: Campus Darcy Ribeiro – UnB.

*Com informações do Detran-DF