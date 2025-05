PMDF prende dupla suspeita de aplicar golpe de mais de R$ 12 mil em idoso de Anápolis

Na tarde deste sábado (17), dois homens foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) suspeitos de aplicar um golpe financeiro contra um idoso na cidade de Anápolis, em Goiás.

A dupla foi localizada e detida por policiais do 25º Batalhão com o apoio do serviço de inteligência, além de informações repassadas pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Foto: PMDF

Segundo a PMDF, o golpe consistia em uma falsa venda de uma furadeira. Durante a suposta transação, os criminosos conseguiram subtrair o cartão bancário do idoso e, em seguida, realizaram saques que totalizaram mais de R$ 12 mil.

O veículo usado no crime, um Volkswagen Polo de cor cinza, foi localizado pela equipe policial enquanto trafegava pela DF-075 (EPNB), sentido Brasília. A abordagem ocorreu na altura do km 2.4 da rodovia.

Foto: PMDF

No interior do carro estavam dois homens, de 27 e 28 anos, ambos naturais do estado de São Paulo. Com eles foram encontrados R$ 2.245 em dinheiro, dois cartões bancários com os nomes parcialmente raspados — possivelmente da vítima —, duas máquinas de cartão e um extrato bancário em nome do idoso.

Os suspeitos foram levados à 21ª Delegacia de Polícia e autuados em flagrante pelo crime de furto mediante fraude.