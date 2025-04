Incêndio causa danos em quiosque em Ceilândia

Nesta sexta-feira (11), um quiosque localizado em Ceilândia foi atingido por um incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 22h20.

Ao chegarem ao local, as equipes estabeleceram as viaturas e rapidamente controlaram as chamas, evitando maior dano ao estabelecimento e a propagação do fogo para áreas próximas.

Não houve registro de feridos durante o incidente.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e uma equipe de perícia será enviada ao local para investigar as circunstâncias que levaram ao sinistro.

O local ficou sob responsabilidade do proprietário.