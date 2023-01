PMDF apreende 34 KG de maconha com uma menor em ônibus interestadual em Sobradinho

O ônibus interestadual fazia rota de São Paulo para Maceió

Policiais militares do 13º Batalhão de Sobradinho apreenderam 34kg de maconha na madrugada desta quinta-feira (19), às 01h20 na rodoviária de Sobradinho I, com uma menor que estava dentro do ônibus interestadual que fazia rota de São Paulo para Maceió;



A equipe do Gtop 33 abordou o ônibus interestadual na rodoviária de Sobradinho, durante um procedimento já rotineiro, justamente para averiguar alguns passageiro que viajam como “mulas” com drogas nas bagagens.



Após conversar com o motorista do ônibus, ele indicou uma garota que estava sozinha e com uma mochila muito pesada. Os policiais conversaram com a menor de 17 anos, que disse que não sabia que tinha na mochila e nem dentro das malas. Após averiguar as bagagens foram encontrados 9kg da droga na mochila e o restante nas malas do bagageiro.



O motorista informou que ela embarcou em Uberlândia – MG com destino para Maceió. Ela foi conduzida para DCA com as drogas para registro de ocorrência.